Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
«Року Божого 1673, глибокої осені, коли вже листя впало з дерев, на Запорожжя прибилася збіса цікава кумпанія із десяти комонників, яких привів сюди бравий донський козачина Іван Міюський», — так починається перший розділ нового роману Василя Шкляра «Характерник», у якому йдеться про нечуване диво, що вчинилося в Січі Запорозькій, коли її спіткала лиха година. Роман, за словами самого письменника, не схожий на його інші книжки.
Читач дізнається, як кошовий Іван Сірко, кинувши виклик самому цареві, розпочинає велику й небезпечну гру з Москвою, намагаючись зробити неможливе, аби в цьому поєдинку зберегти козацьку честь і гідність матері Січі. А змагатися з північним сусідом часом страшніше, ніж просунути голову в пащу скаженого звіра…
Одну з перших презентацій нової книги відомий письменник планує провести в Черкасах 14 вересня під час книжкового фестивалю «Book Fest» поблизу Центральної бібліотеки ім. Лесі Українки. Твір Василя Шкляра буде також представлено на цьогорічному книжковому фестивалі у Львові.