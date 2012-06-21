Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
У черкаських ліфтах тривають масові крадіжки обладнання. Про це йшлося на черговому засіданні міськвиконкому. Лише за останній місяць сталося 40 крадіжок.
Як розповів керівник Соснівської служби утримання будинків Роман Моторний, нещодавно по вул. Сумгаїтська 14, викрали 4 гальмівні котушки. Поки приїхала поліція, то в сусідніх будинках вкрали ще чимало ліфтового обладнання.
Як припускають члени виконкому, швидше за все, гальмівні котушки здають на металобрухт. До того ж у місті знову активізувалися викрадачі каналізаційних люків та зливових решіток. Кілька днів тому за дорученням міського голови Анатолія Бондаренка вже намагалися закрити окремі пункти прийому металу, працівники яких порушують закон, однак прийом краденого триває.
У міській раді вирішили тісніше співпрацювати в питаннях крадіжок з представниками поліції.