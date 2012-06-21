Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Місця масового відпочинку на водних об’єктах перевірила спеціальна комісія, створена міською радою. Комісія встановила, що на комунальних пляжах працюють рятувальні пости. Вони мають усе необхідне спорядження для порятунку людей на воді, а також обладнані рятувальними човнами. Окрім цього, вони можуть надавати й першу медичну допомогу.
— На кожному посту є аптечка з набором найнеобхідніших ліків. Тож якщо в когось під час відпочинку на пляжі виникне проблема зі здоров’ям, можна звертатися на рятувальний пост, і там нададуть необхідну допомогу, — розповів директор міської комунальної аварійно-рятувальної служби Сергій Микитченко.
Окрім безпеки, дбають на комунальних пляжах і про чистоту. Щодня тут прибирають території і чистять пісок за допомогою спеціальної техніки. Пляжі обладнані необхідними санвузлами, є кабінки для перевдягання, лавочки. Небезпечні глибини позначені буями. На всіх трьох комунальних пляжах проби води і піску відповідають санітарним нормам.
Що стосується приватних, то придатним для відпочинку визнано лише один із них під назвою «Бочка». Тут є й рятувальний пост, і всі необхідні зручності. На інших пляжах за безпеку відпочивальників ніхто не відповідає, тож тут мають бути встановлені попереджальні таблички про те, що купатися заборонено.
— Ми рекомендуємо містянам купатися на тих пляжах, де є рятувальні пости, де додержують необхідних санітарних норм. Адже відпочинок має бути не лише приємним, а й безпечним, — наголосив говорить начальник управління цивільного захисту департаменту ЖКК Андрій Саленко.