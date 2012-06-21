Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Рішенням суду на ТОВ "Управління механізації "Аерошляхбуд", яке у 2012 році здійснювало капітальний ремонт на семи черкаських вулицях, накладено два мільйони гривень штрафних санкцій.
Це підприємство, як повідомили в департаменті архітектури та містобудування Черкаської міської ради, не виконало всього передбаченого угодами обсягу робіт, а обмежилося лише укладанням дорожнього полотна. Тобто виконало взяті зобов’язання лише частково. Мова йде зокрема про необхідність облаштування бордюрів, понижень тротуарів біля пішохідних переходів, асфальтування перехресть тощо по вулицях Хрещатик, Грушевського, Смілянській, Надпільній, Благовісній, Гагаріна та Чорновола. Крім цього, є нарікання з боку міської влади на неякісний стан дорожнього покриття на зазначених вулицях, особливо — після зимового періоду.
Як зазначили в департаменті, зважаючи на істотне здорожчання витратних матеріалів з того часу, нині цьому підприємству дешевше сплатити штрафи, ніж виконувати завершальний обсяг робіт. Тому воно й пішло цим шляхом.