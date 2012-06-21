Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
На початку нинішнього опалювального сезону мешканці села Чкаловське на Харківщині поставали перед загрозою повної відсутності обігріву своїх помешкань. Тоді, як повідомляв «Урядовий кур’єр», ситуацію вдалося виправити лише після особистого втручання голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера.
Але то було лише тимчасове вирішення проблеми. Тож у населеному пункті взялися за будівництво комбінованих модульних котельних, які можуть працювати як на газу, так і на твердому паливі, що забезпечить роботу центрального опалення у селі.
Одну з нових котелень вже ввели в експлуатацію і на черзі випробування ще трьох. Щоправда, за словами голови Чкаловської ОТГ Віктора Соловйова, попереду на громаду ще чекають неабиякі проблеми з Державним архітектурно-будівельним контролем та прокуратурою, в якій знаходяться всі матеріали, щодо отримання дозвільних документів на роботу. Однак, як запевнили в ХОДА, адміністрація докладе всіх зусиль задля вирішення цих гострих питань.