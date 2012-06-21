Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Цікавий захід організували в місті Чортків на Тернопільщині. У християнське свято на честь Святих Першоверховних апостолів Петра та Павла тут вирішили встановити національний рекорд з найбільшої кількості людей з однаковими іменами на одній локації.
Як розповів міський голова Володимир Шматько, перш, аніж втілити такий власний задум, вивчили дані, скільки ж осіб носять такі імена, кожного персонально запросили взяти участь в акції. Звісно ж, не всі прийшли: хтось у цей час був на роботі, хтось на заробітках. Але все ж таки рекорду вдалося домогтися.
Усі учасники зібралися біля Катедрального собору Св. Петра та Павла в Чорткові. Фіксувати досягнення приїхав експерт Національного реєстру рекордів України. Я гадаєте, яке ім’я він сам носить? Те, що треба було, – Павло. Так от Павло Горішевський зареєстрував 143 людини на ім’я Петро, 92 жителі міста – з іменем Павло, а ще були дві Павлини, стількох ж Павлін та одна Петрунеля. Якщо ж зробити простий арифметичний приклад, то вийде, що загалом рекордсменами стали 240 осіб. Про що й засвідчив сертифікат, який Національний реєстр рекордів України вручив міському голові Чорткова.
Захід зі встановлення «іменного» рекорду відбувався у рамках святкування Дня міста. На урочистостях з цієї нагоди голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна наголосив, що завдяки реформі децентралізації значно покращилася інфраструктура Чорткова, цього року тут завершать будівництво очисних споруд, у райцентрі також розпочнуть споруджувати дві нові казарми для військовослужбовців контрактної служби.
Серед розмаїття заходів, приурочених Дню міста, відбувся, зокрема, футбольний турнір. За перемогу змагалися Національна збірна ветеранів футболу, збірна мерів України, футбольний клуб «Маестро» та ветерани чортківського «Кристалу».