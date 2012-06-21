Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
4228 – саме стільки випадків захворювання на коронавірус зареєстровано на Рівненщині, яка впевнено тримається в трійці областей «антирейтингу». 78 з них, на жаль, летальні. Серед хворих уже півтисячі медиків. Днями спалах коронавірусу зафіксовано ще й в обласному лабораторному центрі, де проводять тестування.
Тому й карантин у краї ще доволі жорсткий: досі не працюють дитсадки, тренажерні зали, у закладах громадського харчування відкриті лише літні майданчики.
Водночас на Рівненщині є «унікальний» район – Демидівський – де зареєстровано лише один випадок захворювання. Ось такий цікавий феномен: виходить острівець стабільності цілком можливий і в морі нестабільності. Втім, одна з причин відома: цей район – найменший в області й один із найменших в Україні. Тут трохи більше 14 тисяч жителів.
Натомість сумне лідерство за кількістю захворювань утримують, зрозуміло, найчисельніші територіальні одиниці – місто Рівне, Рівненський та Сарненський райони.