У Харкові завершують монтувати монумент захисникам України. На майдані Захисників України будівельники вже встановили 14 металевих стел, укладають тротуарну плитку та впорядковують прилеглу територію.
Найближчими днями буде встановлено головну частину композиції — куб і змонтовано підсвічування. Територію навколо меморіалу озеленять.
За словами секретаря ради громадської організації «Спілка ветеранів АТО» Юрія Корсунова, після громадських обговорень і затвердження ідеї пам’ятника перед архітекторами та скульпторами, які працювали в тісному контакті із представниками громадських організацій, було поставлено завдання у створенні монумента відійти від конкретних образів, а спиратися на символізм.
«Пам’ятник має бути з підтекстом, щоб кожен, хто побачить його, відчував значущість подій, які відбуваються на сході України, і надихався ідеєю того, що країну потрібно захищати», — зазначив Юрій Корсунов.
Саме тому, підкреслив секретар громадської організації, за основний елемент монумента обрано найміцнішу геометричну фігуру — куб, а 14 металевих стел символізують 2014 рік, коли розпочалася війна на Донбасі. На цих металевих колонах викарбовують рядки твору Володимира Сосюри «Любіть Україну!», а напис на кубі оптимістично стверджуватиме: «Герої не вмирають!»