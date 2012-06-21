Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У райцентрі Диканька Полтавської області від населення прийматимуть для подальшої утилізації предмети, що становлять небезпеку для здоров’я та довкілля: тріснуті термометри, старі телевізори, монітори від комп’ютерів, ртутьумісні лампи, батарейки тощо. Про це подбали органи місцевого самоврядування, які найближчим часом укладуть відповідні договори з полтавським комунальним автотранспортним підприємством, що надає таку послугу.
Прийом небезпечних відходів від населення здійснює навчений екіпаж на спецавтобусі, вони згідно з графіком другий рік поспіль працюють з громадами області.
Оскільки на Полтавщині 61 ОТГ, а скористатися цією послугою хочуть усі, то, покищо, екобус у селах на розхват. Підрахували, що в одну громаду він зможе приїжджати раз на два місяці. Можливо, місто розкошелиться й закупить додаткову кількість такого спецавтотранспорту, тоді він наїжджатиме в села частіше. Принаймні на рівні депутатському це питання порушували.
Оскільки нова послуга міських комунальників для області запроваджується вперше, у громадах лише облаштовують відповідну інфраструктуру для приймання небезпечних відходів: закуповують та встановлюють ємності для постійного збору ртутьумісних предметів і батарейок, кожна з яких коштує в межах до 15 тисяч гривень, розробляють графіки руху екобуса, визначають місця стоянок тощо.