Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Через надмірну зарегульованість Дніпра й глобальне потепління, колись оспівана у творах Кобзаря річка, поступово перетворюється на ланцюжок вкритих синьо-зеленими водоростями відстійників, у яких все менше залишається традиційних для цих місць риб, і все більше з’являється екзотичних, акваріумних. Мабуть, акваріумістам через брак коштів нічим їх годувати, вони й випускають їх у Дніпро, щоб самі шукали собі поживу.
Час від часу з’являються повідомлення, що хтось ловив у Славутичі на поплавчанку скалярію або рибу-ангела, якій місце в зоомагазині, іншому рибалці-любителю у дніпровських каламутних водах трапилася на гачок амазонська піранья. Коли він роздивився, які в цієї рибки зуби, то ледь не зімлів з переляку.
А наприкінці червня у Кременчуцькому морі неподалік Кременчука виловили на вудку чималенького, під кілограм вагою, кістлявого й лускатого гостя з Південної Америки — кольчужного сомика або сомика-присоску, який, начебто, великої шкоди мешканцям річки не завдає, тому що харчується виключно слиззю на підводних каменях та корчах, та все одно, це привід іхтіологам й іншим відповідним спеціалістам та рибоохороні, замислитися. Адже не відомо, скільки таких сомиків випустили в річку, до того ж, на підводних каменях і корчах, коренях водних рослин, навесні відкладають ікру й місцеві аборигени: плітка, лящ, карась, лин, плоскирка, окунь, сазан тощо. Невідомо, який у кольчужних сомиків апетит, і як його поява в Дніпрі вплине на популяцію тамтешніх риб.
Висновок лежить на поверхні: треба вести серйозну роз’яснювальну роботу серед акваріумістів та інших вітчизняних «зоологів», й накладати на них солідні штрафи за такі «подарунки» нашій екосистемі. Бо в українських річках ловлять не тільки риб з інших широт, а вже й екзотичних плазунів та рептилій.