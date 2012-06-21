25-26 жовтня на Землю прийдуть активні магнітні потоки, що спровокують потужні магнітні бурі.
Про це пише синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За її словами,варто прихопити із собою знеболюючі препарати. Також уникати кави чи чогось міцнішого, тримати потилицю в теплі і постаратися не нервувати.
24 жовтня, Земля увійде у фазу геомагнітної активності. Вона триватиме до 27 жовтня.
Магнітні бурі можуть спричинити збої у роботі засобів зв'язку. У такі дні зростає ймовірність різних технічних несправностей і аварій. Крім того, метеозалежні люди найближчими днями можуть відчувати дискомфорт. Магнітні бурі можуть спровокувати появу головного болю, слабкості, перепади артеріального тиску, безсоння та запаморочення.