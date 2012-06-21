Група французьких вчених вичає феномен раптової смерті серед спортсменів. Про це повідомляє радіостанція France Bleu. За її даними, щорічно в країні раптово помирає майже 1 тисяча спортсменів, як професіоналів, так і любителів. В основному це чоловіки, багато з яких не досягли і 35 років.
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Як повідомив професор кардіології Університетського госпіталю міста Ренн Франсуа Карре, «щодо осіб старше 35 років причина смерті добре відома – у більшості випадків це інфаркт міокарда». «У групі ж осіб, яким менше 35 років у 40-50% випадків причину летального результату встановити не вдається, – сказав він в інтерв'ю радіостанції. – Але ж мова йде про спортсменів високого рівня, які постійно перебувають під пильним медичним наглядом».
Своє дослідження французькі медики почали з ініціативи зі створення в країні спеціального реєстра, в який вноситимуть описи випадків раптової смерті спортсменів, зокрема, дані розтину і посмертного генетичного аналізу. Останній, як наполягають експерти, повинен стати обов'язковим, так як нині він проводиться лише в деяких випадках. На думку професора кардіології з паризького госпіталю Пиття-Сальпетрієр Філіпа Шаррона, це необхідно через наявність свідоцтв того, що у багатьох випадках причинами раптової смерті спортсменів були успадковані ними захворювання.
За даними AFP, що займається цими дослідженнями колектив відчуває фінансові труднощі і терміново потребує для продовження робіт пожертв у розмірі 400 тисяч євро. З відповідними проханнями медики вже звернулися до потенційних спонсорів. Кампанію зі збору коштів очолили Fondation Coeur ( «Фонд серця») та фонд Recherche (асоціація Французького кардіологічного товариства).
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Проект підтримала і Французька асоціація судової медицини, яка має намір найближчим часом скласти та розіслати своїм структурам протоколи дій при розтині у випадках раптової смерті спортсменів.
Дослідження підтримали і французькі федерації різних видів спорту. Вони висловилися за проведення пропагандистської кампанії з метою привернення уваги молодих спортсменів до цієї проблеми. Раніше федерації, навпаки, намагалися обмежувати поширення такої інформації.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»