Масштабний аналіз геномів представників народів Західної Африки показав, що приблизно одну п'яту частину їх ДНК становлять невідомі вимерлі види стародавніх людей. Про відкриття, яке змінює уявлення вчених про еволюцію людей, пише видання Science Advances.
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Вважається, що стародавні люди, які покинули Африку і заселили Європу та інші континенти, схрещувалися з неандертальцями, а ті, що залишилися в Африці Homo sapiens зберегли «чистий» геном, вільний від генів неандертальців. Але відкриття, зроблене генетиками з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (США) в Західній Африці, вказує на те, що у сучасних африканців не зберігся «чистий» геном Homo sapiens.
«Ми вивчили ДНК західноафриканських народів менде і йоруба. Аналіз показав, що приблизно дев'ятнадцять відсотків їх генома – це гени, носіями яких були невідомі вимерлі гомініди, які населяли Африку більше двадцяти тисяч років тому», – говорить Шрірам Санкарараман, один з авторів дослідження.
На те, що в Африці існували невідомі предки людей, вказують і знахідки археологів.
Наприклад, людські черепи, які занадто сильно відрізняються від черепів Homo sapiens. У вчених поки немає придатних для генетичного аналізу решток цих людей, тому сказати щось конкретне про вимерлих гомінідів не можна.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", у давнину в Північній і Південній Америці жили, щонайменше, дві окремі групи людей. Скелет жінки, якому 9 900 років, відрізняється від інших американських поселенців, кажуть вчені.
У підводній печері Тулума (місто цивілізації майя, побудований ще до прибуття Колумба) виявили рештки одного з найдавніших поселенців Мексики. Їх вік становить близько десяти тисяч років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»