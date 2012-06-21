У Миколаєві запрацювала перша Школа екскурсоводів, у якій пройдуть навчання 20 жінок. Саме на жінок, які хочуть у майбутньому відкрити власний бізнес у галузі туризму, спрямовано проєкт, започаткований ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» та департаментом економічного розвитку Миколаївської міськради.
Водночас реалізуватимуть міську програму з розвитку туризму в обласному центрі. 20 жінок-екскурсоводів здобудуть теоретичну і практичну підготовку, оволодіють методичними прийомами проведення екскурсій, навчаться складати маршрути, опанують психологічні методи роботи з різними групами туристів, а також поглиблено вивчать історію та пам’ятки Миколаєва. До закінчення навчання слухачі підготують авторську екскурсію.