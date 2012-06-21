Новий радіоізотопний аналіз решток раннього представника Homo sapiens, виявлених у печері Алідіма в Греції близько 40 років тому, показав, що вони виявилися найдавнішими з коли-небудь виявлених в Європі.
Вік кісток, чию видову приналежність раніше не вдавалося встановити, становить щонайменше 210 тисяч років. Ці скам'янілі рештки на 160 тисяч років давніші за знайдені кістки Homo sapiens, повідомляє сайт британського журналу Nature.
Висновки вчених дозволяють припустити, що на території сучасної Греції жили неандертальці, а потім і Homo sapiens.
Підсумки дослідження довели еволюцію людини і наявність поселень ранніх представників сучасної людини в Південно-Східній Європі.
Керувала групою дослідників з Німеччини, Великобританії і Греції грецький палеонтолог Катерина Харваті. Фахівці працювали з скам'янілостями двох черепів. Власником першого черепа виявився неандерталець, що жив на території сучасної Греції близько 170 тисяч років тому. Більш старший череп, вік якого датували 210 тисячам років, мав багато особливостей, характерних для Homo sapiens.
На початку липня індонезійські археологи виявили в центральній частині острова Ява скам'янілі кісткові рештки найдавнішого Homo erectus (людина прямоходяча), чий вік перевищує всі попередні знахідки. Знахідка стала доказом присутності людини 1,8 млн років тому на території сучасної Індонезії.