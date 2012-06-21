Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Відтепер щопершої неділі липня вірні Української греко-католицької церкви відзначатимуть нове свято на честь Пречистої Діви Марії. І називається воно – свято Матері Божої Неустанної Помочі.
Власне, вчора у храмі Матері Божої Неустанної Помочі в Тернополі глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) очолив Архиєрейську Святу Літургію. Він нагадав, що торік синод єпископів установив для Української греко-католицької церкви нове свято, яке Блаженніший і проголосив та назвав цей день історичним.