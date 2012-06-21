Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Інформаційно-обчислювальний центр Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» розробив новий формат «заліковок», які вже впроваджено у виші.
Для першокурсників і студентів п’ятого курсу створено персональні електронні кабінети, де окрім даних залікової книжки можна ознайомитися з рейтингом студентів за результатами сесії, що впливає на призначення стипендії, дізнатися про академічну заборгованість за попередні семестри та про розклад занять і роботи спортивних секцій, уточнити інформацію про навчальні плани та екзаменаційні сесії, а також контрактники можуть звірити всі дані щодо оплати навчання.
Окрім того розробники передбачили можливість завантаження в кабінет електронної версії індивідуальної семестрової відомості, яку при потребі кожен зможе роздрукувати, а в перспективі – й всі довідки, що видаються деканатами. Також в персональних електронних кабінетах встановлено ще низку сервісів, які будуть активовані пізніше.