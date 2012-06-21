Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Біометричні паспорти, які ще два роки тому викликали чимало запитань та певну недовіру в харків’ян, нині стали популярними та затребуваними. Січень 2020 року засвідчив збільшення звернень жителів Харкова щодо оформлення біометричних закордонних паспортів майже удвічі, порівняно з минулим аналогічним періодом. Це зростання відбулося на тлі позитивної тенденції минулих років.
Так, за словами директорки департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради Вікторії Китайгородської, торік до міських центрів надання адміністративних послуг звернулося понад 60 тисяч жителів міста, що на 15% більше, ніж у 2018 році.
Директорка департаменту також зазначила, що харків’яни, котрі збираються оформити закордонний паспорт, убезпечені від довгих черг, оскільки мають змогу попередньої реєстрації в електронній черзі у режимі онлайн.