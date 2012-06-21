Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Про виявлення випадку інфікування коронавірусом харків’яни дізналися з програми «Тема дня» на UA: Харків.
Головний санітарний лікар Харківської області Любов Махота, розповіла, що коли вона йшла в студію, їй повідомили, що лабораторно виявлено підозру на зараження вірусом COVID-19. За її словами результат аналізу повинна підтвердити референс-лабораторія в Києві і тільки після цього випадок увійде в загальнонаціональну статистику.
Як пояснила головний санлікар області, такий порядок введено відповідно до алгоритму ВООЗ і, наразі, вона ще не може повідомити остаточних деталей.