Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
На початку червня в польському місті Люблін Генеральна Асамблея Асоціації міст-володарів Призу Європи ухвалила низку рішень щодо відкриття регіонального представництва в Харкові. Таким чином Харків став першим містом в країні, якому надано статус Постійного представництва Асоціації міст-володарів Призу Європи в Україні. Його головою, як повідомляє сайт Харкіської міськради, став перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.
За словами очільника представництва, новостворена структура займатиметься поширенням європейських цінностей в Україні, розвитком міжнародного співробітництва між містами і взаєморозуміння між жителями Європи.
«Упевнений, що ми виправдаємо той кредит довіри, який був даний Харкову на Генеральній Асамблеї. Тепер ми працюватимемо по всій Україні, представляючи інтереси членів Асоціації. Серед наших завдань – проводити освітні та інформаційні заходи з розповсюдження загальноєвропейських цінностей, просувати ідеї європейської єдності та євроінтеграційних процесів, сприяти встановленню контактів і співпраці між жителями, установами і підприємствами європейських міст. Також передбачається участь у європейських програмах і міжнародних проектах з обміну досвідом, розвитку місцевої демократії тощо. Упевнений, робота Постійного представництва Асоціації в Україні стане ще одним кроком на шляху до потрапляння Харкова до топ-100 міст Європи», – зазначив Ігор Терехов.