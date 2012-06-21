У Харківському художньому музеї відбулася презентація альбому-каталогу «Ілля Рєпін і Харківщина», приурочена до 175-річчя із дня народження видатного художника.
За словами авторки концепції та керівниці проєкту директорки Харківського художнього музею Валентини Мизгіної, ідея по-особливому відзначити знаменну дату зародилася в неї ще шість років тому. Але через брак коштів реалізувати її вдалося лише нині, за безпосередньої допомоги у виданні книжки голови Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної.
Новий альбом, як стверджують перші його читачі, унікальний. У ньому сповна реалізовано творчі знахідки авторів, зокрема щодо подачі та змісту. Шанувальники таланту одного з найвидатніших європейських митців уперше отримують змогу почерпнути з одного джерела інформацію про творчу спадщину Іллі Рєпіна, зібрану в музеях Харкова. Книжка містить архівні й меморіальні матеріали, пов’язані з життям і діяльністю художника, значну частину яких опубліковано вперше. У виданні використано мемуари Іллі Рєпіна «Далекое близкое», епістолярну спадщину.
Як зазначила Валентина Мизгіна, книжку такого формату на Харківщині було видано у 1950-х.
«Але за роки, які минули відтоді, змінилася концепція оцінки творчості Рєпіна, а головне — у музеях з’явилися нові твори. І ми вирішили показати не тільки життя художника на Харківщині, а й зібрати інформацію про все, з ним пов’язане, що зберігається в музеях нашої області», — пояснила авторка проєкту. Цікавинка нового альбому — те, що тексти доповнено десятками стислих біографічних довідок про особистості з кола спілкування митця, а також вміщено понад 90 кольорових і чорно-білих ілюстрацій.