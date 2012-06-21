Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Вже завтра жителі Слобожанської столиці та гості міста зможуть потрапити в незвіданий історичний край середньовіччя і дізнатися багато корисного та цікавого про давні звичаї та традиції. Також вони матимуть нагоду повторити подвиги славнозвісних лицарів та чарівних дам. Усе це можна буде побачити і спробувати на одному з майданчиків Фельдман Екопарку, де 27 червня цього року розгорнеться табір історичної реконструкції з промовистою назвою Medieval park.
Організаторами середньовічних розваг стали клуби історичної реконструкції «Шарухань», «Фенрир» і ліга UMF. Вони обіцяють кожному, хто прийде до екопарку у вихідний день, повне занурення в епоху середньовіччя. Тут влаштовуватимуться видовищні турніри та змагання, запальні танці та інші середньовічні розваги. А найголовніше — відвідувачі парку зможуть приміряти на себе лицарські обладунки й інше середньовічне вбрання, постріляти з лука й спробувати свої сили в поєдинку з нетравматичною зброєю.
Перший історичний турнір, який пройде в дні відкриття парку, реставрує видовищну дуельню з фехтування. На ристалищі зберуться прославлені майстри двобою в таких номінаціях, як «Щит-меч» і «Баклер-меч», «Рапіра соло» і «Федершверт» та інших. У змаганнях, які до речі, проводитимуться на «Кубок Слобожанщини 2020», отримають можливість помірятися силами й новачки, які прямо на полі бою зможуть взяти участь у майстер-класі прославлених майстрів поєдинків.