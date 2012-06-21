Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Таврійському мікрорайоні Херсона відбулася урочиста церемонія введення в експлуатацію дев’ятиповерхового житлового будинку. 126 молодих родин Херсонщини отримали ключі від своїх власних квартир у новому будинку. З них 40 сімей – учасники державних та місцевих житлових програм: десять родин учасників АТО, шість багатодітних, 24 родини молодих фахівців бюджетних та інших установ Херсона.
– Вже стало доброю традицією спільно з Молодіжним житловим комплексом щорічно здавати в експлуатацію новобудову, – зазначив на відкритті голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв. – Сьогодні ми бачимо яскравий приклад того, як слова переходять у діло. Усі ці родини отримують житло за пільговими умовами. Дуже приємно, що такі умови особливо стосуються родин хлопців, які знаходяться у АТО. Адже вони боронять на Сході наш з вами спокій і дають можливість спокійно реалізовувати такі проекти.
Також він зазначив, що в області діє програма «Власний дім», яка дозволяє отримувати житло тим, хто цього найбільше потребує. 16 квартир профінансовано з обласного бюджету. Програма діє вже три роки і за цей час було надано кредитів на суму дев’ять мільйонів гривень з обласного бюджету». Взагалі Херсонщина – один з перших регіонів України, де у рамках обласних програм молодіжного житлового кредитування і будівництва (придбання) доступного житла, впроваджено додаткові пільги для учасників антитерористичної операції на пріоритетних засадах. Надається адресна безготівкова безповоротна фінансова допомога учасникам АТО на погашення частини (від 25% до 100%) залишку суми зобов’язань за отриманими на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за пільговими кредитами. Також за рахунок коштів обласного бюджету на безповоротній основі учасникам АТО надається державна підтримка у розмірі 50% вартості нормативної площі доступного житла.
Реалізація проекту щодо будівництва багатоповерхівки на 126 квартир стала можливою завдяки співпраці Херсонського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з Херсонською обласною державною адміністрацією, обласною та міською радами. У травні 2018 року виповнилось 20 років від дня створення Херсонського регіонального управління «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». У межах житлових програм будівельною компанією МЖК на Херсонщині введено в експлуатацію 17 багатоповерхових житлових будинків на 1060 квартир загальною площею в понад 62 тис кв. м.
По завершенні урочистої частини, представники обласної та міської влади разом із щасливими володарями ключів від квартир оглянули нові помешкання.