Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Підпільний цех з виробництва кави, підробленої під відому марку, організували троє херсонців та один житель АР Крим. Цех розташовувався у приміщенні складу, де в антисанітарних умовах виготовлялася кава без дотримання будь-яких технологій та стандартів. Рецептуру «барісти» прочитали в Інтернеті, інгредієнти додавали на власний розсуд.
В операції з документування злочинної діяльності підпільних виробників кави брали участь працівники слідчого управління обласного ГУ Національної поліції в Херсонській області спільно з оперативниками Управління захисту економіки під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Організатори незаконного виробництва не змогли пред’явити поліцейським жодних документів, які б підтверджували походження та якість товару. Працівники поліції встановили, що зловмисники продавали продукцію оптом та вроздріб підприємцям не лише з Херсонської, а й інших областей України. Ціну ставили трохи нижчу за оригінал.
У свою чергу, підприємці постачали підроблену каву у невеликі кіоски, магазини та бази.
У результаті проведеної операції поліцейські не допустили потрапляння до споживачів понад 120 коробок з підробленою кавою. За попередніми підрахунками ринкова вартість вилученого становить 200 тисяч гривень.
«Ми встановили особи всіх причетних до виробництва підробленої кави, незабаром їм буде повідомлено про підозру. Також встановлюються усі місця збуту фальсифікату, – повідомив заступник начальника слідчого управління ГУНП в Херсонській області Віктор Баранецький. – Зразки вилученої продукції направлені на експертизу для перевірки на наявність у каві шкідливих речовин, які становлять загрозу життю і здоров’ю людей». Під час проведення санкціонованого обшуку на території складу поліцейські вилучили обладнання, за допомогою якого виготовлялася кава. Це звичайна бетономішалка, у якій зловмисники змішували інгредієнти невідомого походження, та станки з виготовлення упаковки відомої марки.
Також вилучено кошти, отриманні від протиправної діяльності.