Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Херсоні відбулося урочисте відкриття оновленого відділу нагляду за дотриманням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб (з постійним місцем дислокації у м. Херсон та Херсонській області) прокуратури АР Крим.
Пріоритетними напрямками роботи підрозділу є розслідування злочинів пов’язаних з національною безпекою, воєнними злочинами, а також порушеннями правил в’їзду-виїзду із АР Крим.
Оглянули новий відремонтований офіс та ознайомилися з умовами, які створені для працівників прокуратури, представники правоохоронних органів АР Крим, керівництво обласної влади, громадські організації та особисто прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов, який відзначив позитивний результат роботи відділу та подякував заступнику начальника управління-начальнику відділу прокуратури АР Крим Єгору Рєброву за злагоджену роботу в Херсоні.
«Я сподіваюсь, що в оновленому приміщенні результати роботи стануть більш відчутні. Мені приємно бачити всіх представників правоохоронних органів АРК і я вважаю, що спільними зусиллями ми відновимо територіальну цілісність України»,– наголосив Гюндуз Мамедов.
Присутній на заході заступник голови Херсонської облдержадміністрації Андрій Балонь підкреслив, що лише таким способом взаємодії, який наразі демонструє підрозділ прокуратури Автономної Республіки Крим можливо прискорити процес деокупації. Прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов провів особистий прийом громадян з метою виявлення порушень конституційних прав і свобод громадян, які проживають на тимчасово окупованій території півострова.