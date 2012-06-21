Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Юні черкащани, як і представники інших областей України, готуються до молодіжної прощі у Холодному Яру, яка відбудеться 21 – 25 липня. Акція пройде у рамках «Потягу єднання України «Труханівська Січ». Її присвячують 100-річчю подій Революції 1917–1921 років.
Школярі, студенти, волонтери, громадські активісти та військові візьмуть активну участь і в інших заходах, передбачених програмою, яку втілює громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Коло. Медіа». Її мета — підтримка національної єдності з метою сприяння консолідації суспільства, піднесення патріотичного духу громадян, розвитку волонтерського руху, розвінчування міфів російської пропаганди, активізації міжрегіонального співробітництва, зокрема з реалізації культурних, освітніх та інформаційних проектів, спрямованих на налагодження діалогу та зміцнення взаєморозуміння жителів різних регіонів держави у справі розбудови України.
Починаючи з квітня 2016 року, вже організовано 12 таких потягів, які охопили всі обласні та частково районні центри України. За попередніми підрахунками, у проекті взяли участь близько 2 150 людей. Проект підтримують і постійно беруть у ньому участь міністерства оборони, молоті та спорту, освіти і науки, культури, обласні та районні органи влади, органи місцевого самоврядування та громадські й волонтерські організації.