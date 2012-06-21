У скам'янілих рештках динозавра, який жив понад 60 мільйонів років тому, виявили сліди доброякісної пухлини, на яку нині часто хворіють людей. Дослідження на цю тему опублікували співробітники Тель-Авівського університету.
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Ізраїльські вчені звернули увагу на специфічні порожнини, виявлені в хребцях хвоста молодого травоїдного динозавра, що жив понад 60 мільйонів років тому. Порожнини, що збереглися у двох сегментах хребта стародавнього ящура, дуже нагадують порожнини в кістках, які з'являються в результаті первинного легеневого гістіоцитозу.
Йдеться про доброякісну пухлину, яка існує і в сучасному світі. Хвороба вражає кістки і може бути джерелом досить болючих відчуттів. Найчастіше лікарі такий діагноз ставлять дітям від двох до десяти років, але з часом, коли дитина дорослішає, доброякісна пухлина у кістках зникає сама по собі.
Виявлення доброякісної пухлини в кістках динозавра – це, за словами вчених, досить несподівана подія, яка вказує на те, що багато хвороб сучасних людей існували ще в епоху динозаврів. Цей факт, як відзначають вчені, дозволяє краще розібратися в еволюційних причинах хвороб, а також розробити нові методи їх ефективного лікування.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»