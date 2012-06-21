Днями в Китаї офіційно розпочав роботу найбільший у світі радіотелескопа, який використовуватимуть для космічних досліджень. Він допоможе астрономам в полюванні за позаземним життям, повідомило офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.
Сферичний телескоп FAST розміром з 30 футбольних полів, або 500 метрів у діаметрі, був розміщений на горі в південно-західній провінції Гуйчжоу. Він також відомий під назвою «Sky Eye» в Китаї.
Сіньхуа повідомила, що телескоп отримав національний дозвіл на запуск в експлуатацію. Його будівництво закінчили в 2016 році і з тих пір він проходить випробування.
Головний інженер FAST Цзян Пен розповів Сіньхуа, досі робота телескопа була надійною і стабільною, а його чутливість більш ніж у 2,5 рази вища, ніж у другого за величиною телескопа в світі.
Проєкт також отримав деякі цінні наукові дані за цей час, і очікується, що він допоможе призвести до деяких проривів у таких галузях науки, як виявлення низькочастотних гравітаційних хвиль і міжзоряних молекул у найближчі три-п'ять років, йдеться в повідомленні Сіньхуа.
Просування космічної програми Китаю є пріоритетом для Пекіна, і країна поставила перед собою мету наздогнати Росію і Сполучені Штати і стати великою космічною державою до 2030 року.
Пекін планує почати будівництво власної пілотованої космічної станції в наступному році.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»