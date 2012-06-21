Топ-менеджер Oppo опублікував у Twitter зображення смартфона Reno 3 Pro 5G, який повинен стати найтоншим у світі пристроєм з підтримкою мереж п'ятого покоління.
Товщина скляного корпусу апарату складе всього 7,7 мм, правда, модуль камери буде все-таки товстішим Проте це дуже хороший результат. Oppo Reno 3 Pro 5G може виявитися найтоншим 5G-смартфонів у своєму ціновому сегменті на час виходу на ринок. А може і не тільки в одному ціновому сегменті.
Також представник Oppo вказав, що Reno 3 Pro 5G буде дворежимним пристроєм, тобто підтримуватиме SA і NSA.
Презентація новинки очікується вже в грудні 2019 року. Ціна новинки поки невідома.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»