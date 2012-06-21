Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Згідно з проектом рішення, оприлюдненого на сайті Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 серпня тариф буде на 29% нижчим порівняно з чинними тарифами енергокомпанії «Київенерго». Засідання НКРЕКП відбудеться 14 червня.
Раніше прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна повідомила, що з 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води. Нагадаємо, що станом на 1 березня 2018 року борг Києва за опалення та гарячу воду складає 5,6 млрд грн.
Нагадаємо, що в кінці минулого року деякі експерти ринку заявляли, що в Україні можна абсолютно спокійно в 3-4 рази знижувати тарифи, причому без шкоди для якості послуг. Також вони наполягали на тому, що потрібно обов’язково вводити штрафні санкції відносно постачальників послуг за ненадані або неякісні послуги. Причому штрафні санкції повинні бути кратними, а не відсотковими.