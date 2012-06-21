Днями в Холі чемпіонів столичного НСК «Олімпійський» відбулася презентація книги «Національний реєстр рекордів України-2018», до якої увійшли всі зареєстровані надзвичайні й неординарні досягнення, якими вражали протягом цього року співвітчизників рекордсмени.
На заході були присутні зіркові рекордсмени — від володарів найдовших ніг і вусів до найсильніших жінок світу. А відкривала презентацію і нову Книгу рекордів тендітна блондинка знаменита Ірина Галай — перша українка, яка здійснила сходження на Еверест і підняла на найвищу вершину світу прапор національного Реєстру рекордів. «Це велика честь і велика нагорода для спортсмена — відчувати всенародну підтримку на висоті 8848 м. Я несла цей прапор, зокрема, й тому, щоб довести всьому світові: українці — нація, гідна вершин», — зазначила рекордсменка.
Значну частину українського «Гіннеса» становлять саме спортивні досягнення. Їх у цьому виданні 59.
«Книга рекордів виконує дуже важливу місію. Вона популяризує масовий спорт і рухову активність, мотивує на нові досягнення, доводить, що спортивні рекорди та перемоги доступні кожному в будь-якому віці. Маємо ще одне підтвердження, що українці — велика спортивна нація», — зазначив у зверненні до учасників профільний міністр Ігор Жданов.
Разом з атлетами на сторінках видання можна побачити представників різних професій з усіх куточків України в таких категоріях: «Мистецтво», «Космос», «Діти», «ЗМІ», «Повітряні рекорди», «Наука та технології» та інших.
Під час презентації було написано чергову сторінку звершень. Рекорд продемонстрував могутність людського подиху: «Найбільша кількість свічок, полум’я яких задуте одним подихом» та «Людина з найбільшим об’ємом легенів» увійде в розділ «Міжнародні досягнення» вже наступного випуску книги.
Під час заходу володарка титулу «Найсильніша жінка планети» Ольга Лящук встановила черговий рекорд. Українка 17 разів за хвилину підняла бетонну книгу рекордів вагою 90 кілограмів.
Про те, як розпочинався проект і чого досягли через сім років існування, розповів його засновник відомий спортивний коментатор, президент Національного реєстру рекордів України Валентин Щербачов.
«Ідеологія нашого реєстру рекордів — підняти оптимізм українців. Показати, що ми господарі свого життя і не знаємо меж людських можливостей», — наголосив Валентин Щербачов.
З моменту першого видання героями Книги рекордів стали понад 200 000 українців. І далі буде…
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»