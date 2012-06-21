Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Як повідомила прес-служба СБУ, працівники цього відомства затримали учасників організованого угруповання, до складу якого входило четверо громадян Росії. Правоохоронці встановили, що організатор банди та троє його спільників — уродженці Північного Кавказу. Двоє з них раніше судимі за вимагання та викрадення людей, діяли на території Київської та Черкаської областей.
Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисники вимагали від київського бізнесмена тридцять п’ять тисяч доларів США за нібито охорону його готелю. Учасники угруповання, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, «вибивали» таку ж суму у комерсанта з Умані, який займався організацією проживання хасидів під час щорічного паломництва на могилі їхнього духовного лідера — цадика Рабі Нахмана. Чотирьох учасників угруповання правоохоронці затримали у Києві під час одержання чергового «траншу» у розмірі восьми тисяч доларів США від одного з бізнесменів. Тривають слідчі дії у межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.