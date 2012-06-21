Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Спритні зловмисники, спокусившись на майно пожежної частини у місті Костянтинівка Донецької області, спершу цинічно «розвели» вогнеборців. Вони зателефонували до диспетчерського пункту і налякано повідомили про пожежу, вказавши адресу віддаленого об’єкта. А після того, як рятувальники у повному складі помчали на місце «загорання», лиходії навідалися на спорожнілу територію частини. Коли ж пожежники переконалися, що виклик хибний і повернулися на місце дислокації, то помітили зникнення свого окремого майна на загальну суму близько 45 тисяч гривень.
До честі місцевих правоохоронців вони вже протягом доби під час розшуково-оперативних заходів зуміли встановити і затримати двох підозрюваних, якими виявили місцеві жителі 27 та 42 років. Старший із затриманих свого часу вже притягувався до кримінальної відповідальності і зізнався, що ідея збагачення за рахунок довірливих пожежників, належить саме йому. Розслідування триває згідно з порушеним кримінальним провадженням за ч.2. ст. 185 КК України «Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб», що передбачає покарання у вигляді обмеження волі до п’яти років.