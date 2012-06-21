Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Днями Краматорська міська рада, державний «Ощадбанк» та компанія «Visa» підписали меморандум про стратегічну співпрацю, головною метою якої є розробка і впровадження «розумних» платіжних рішень у міському громадському транспорті. Партнери розпочинають реалізацію перспективного проекту «Електронний квиток», що передбачає оснащення всіх міських автобусів і тролейбусів мобільними валідаторами для здійснення пасажирами безконтактних оплат.
Протягом кількох наступних місяців весь муніципальний транспорт обладнають такими мобільними пристроями і надалі мешканці та гості Краматорська зможуть розраховуватися за проїзд безконтактними платіжними картками будь-якого банку та NFC-пристроями на мобільних валідаторах у кондуктора чи водія. Також оплатити проїзд без використання готівки можна буде муніципальною карткою зі спеціальним додатком та транспортною карткою. Обробку всіх платежів забезпечуватиме «Ощадбанк».