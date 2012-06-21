Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Співробітники управління карного розшуку Донеччини спільно з управлінням захисту економіки та представниками обласної прокуратури викрили у Краматорську два підпільні покерні клуби, де проводилися незаконні азартні ігри. Один із гральних закладів у нинішньому адміністративному центрі прифронтового краю був ретельно замаскований у приміщенні непрацюючого спортивно-розважального центру. Його адміністрація серйозну увагу приділила конспірації, а тому всередину могли потрапити тільки «свої», тобто надійні і вже перевірені відвідувачі. Також у клубі працювала власна служба безпеки, яка дбала про фейс-контроль гостей і тримала ситуацію під контролем камер зовнішнього і внутрішнього відеоспостереження.
Аби потрапити до грального закладу, правоохоронці у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1. ст. 203-2КК України «Зайняття гральним бізнесом» спланували і провели спеціальну операцію. Насамперед співробітники карного розшуку «під прикриттям» потрапили до закладу і змогли задокументувати протиправні дії. Також у ході оперативних дій вдалося встановити, що його власник має у місті ще один подібний клуб.
Під час обшуків в обох підпільних закладах та за місцем проживання керівників гральної мережі правоохоронці вилучити 13 покерних столів, фішки для гри, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та більше 100 тисяч гривень незаконного прибутку. А вдома у організатора незаконного бізнесу знайшли ще й незареєстрований карабін «Сайга» та набої до нього, які також зберігалися незаконно.
Правоохоронці оголосили про підозру затриманим власнику підпільних клубів – 42-річному уродженцю Луганської області, начальнику служби охорони клубів та помічниці, яка займалася вирішенням «проблемних питань». Крім того, стосовно 14 гравців, які на момент обшуків перебували у закладах, складено адміністративні протоколи за ст. 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення (участь в організованих без дозволу азартних іграх). Досудове розслідування триває.