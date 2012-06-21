У неділю в теперішньому адміністративному центрі прифронтової Донеччини — Краматорську — відбулися жалобні заходи для вшанування пам’яті загиблих внаслідок потужного ракетного обстрілу міста з боку проросійських незаконних збройних формувань. 10 лютого 2015 року Краматорськ обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Смерч», смертоносні снаряди яких розірвалися на території населеного пункту. Всього бойовики випустили 32 ракети, обравши головною ціллю аеродром, де був розташований штаб АТО. Але тільки вісім боєприпасів упали у тому районі, а решта близько 12-ї години дня почали вибухати на вулицях житлових кварталів.
Під час обстрілу загинуло 17 людей: семеро військовослужбовців, двоє правоохоронців, серед інших жертв — мирні жителі. Різноманітних поранень зазнали більш як 60 осіб — переважно мирні жителі, серед яких п’ятеро дітей. Краматорці переконані, що потерпілих могло бути значно більше, але саме того дня у школах почався карантин і діти, які могли потрапити під обстріл, на щастя, лишилися вдома. Фахівці тоді оперативно встановили, що стріляли бойовики з боку тимчасово окупованої ними Горлівки. І відразу після трагедії «захисники Донбасу» на своїх інформаційних ресурсах встигли бадьоро похвалитися, що вдало «відпрацювали по аеродрому». Та коли з’явилися повідомлення про багатьох загиблих і поранених серед мирних людей, швидко зняли свою інформацію про обстріл міста із РСЗВ «Смерч».
«Той день став однією з найкривавіших сторінок неоголошеної російсько-української війни. Він укотре показав Україні і всьому світові, що для путінської Росії немає жодних «червоних ліній» і що агресор не зупиниться ні перед чим у своєму бажанні знищити нашу державу. А це означає, що лише ми можемо його зупинити», — переконаний голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць.