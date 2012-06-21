Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Краматорську на Донеччині під час анти-диверсійних заходів місцеві правоохоронці виявили і затримали ще двох місцевих жителів, які навесні 2014 року своїми діями сприяли захопленню проросійськими бойовиками тутешніх населених пунктів. Затримані розповідають, що вступили до незаконних збройних формувань самопроголошеної «ДНР» і відстоювали ідеї «руського міра», навіть не за гроші. Вони спокусилися на обіцяне безкоштовне забезпечення продуктами харчування і цигарками.
Обидва підтверджують: зі зброєю в руках несли службу на блокпостах і «фільтрували» водіїв та пасажирів автомобілів на одному з міських перехресть та на виїзді з Краматорська у бік Слов’янська. Насамперед шукали «українських диверсантів» та тих, хто критично ставиться до фейкової «республіки». Тепер чоловіки зізнаються, що невдовзі розчарувалися в ідеї «руського міра» і втекли з «ДНР».
Відтоді вони тривалий час переховувалися і намагалися уникнути відповідальності за скоєні вчинки, проігнорувавши можливість добровільно здатися українським правоохоронцям, аби уникнути кримінальної відповідальності. А тим часом слідчі вже зібрали достатньо доказів протиправної діяльності колишніх бойовиків, які свого часу допомагали захоплювати українські населені пункти за жалюгідний пайок харчів та тютюнову отруту. Стосовно них порушено карні провадження із попередньою правовою кваліфікацією за ч.2. ст. 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань». Колишнім «тютюновим найманцям» загрожує позбавлення волі до 8 років.