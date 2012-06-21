Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
76-річна мешканка Краматорська на Донеччині звернулася до одного з міських відділів Національної поліції і повідомила, що у неї вдома зберігається велика кількість боєприпасів. Правоохоронці прибули за вказаною адресою і виявили, що сарайчик на подвір’ї справді дещо нагадує солідний склад, оскільки тут зберігалися 57 тротилових підривних шашок, вагою 400 грамів кожна, 23 фрагментів тротилу загальною масою близько трьох кілограмів, три електродетонатори, армійський вибуховий пакет та 165 патронів калібру 5,6 та 7,62 міліметри. Тут же знайшли предмети, зовні схожі на пістолет та обріз.
Жінка пояснила, що про існування згаданого арсеналу вона навіть не здогадувалася, а натрапила на нього випадково вже після смерті свого чоловіка. Всі боєприпаси вилучені і направлені на відповідну експертизу. Після проведення перевірки мешканку міста, яка добровільно повідомила про небезпечну знахідку, згідно з ч.3 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами» звільнять від кримінальної відповідальності.