На державному підприємстві «Тячівський лісгосп», наймолодшому у структурі одногалузевих господарств Закарпаття, з’явилася можливість краще оберігати лісовий фонд. Цьому сприятимуть фотопастки.
Вони добре захищені від кліматичних чинників: водонепроникні, не бояться холоду і здатні тривалий час працювати в автономному режимі. Достатньо раз на місяць поміняти батарейки. Вмонтовані в камери точні датчики фільмують під час руху, що дає змогу надовго зберігати їх заряд. Новітні прилади здатні розпізнавати навіть реєстраційні номери на автомобілях.
Фотопастки, які можна встановлювати на будь-які предмети, дають змогу цілодобово спостерігати за місцевістю. Їх не потрібно перевіряти, адже відзнятий матеріал миттєво відправляють власникові, зберігаючи його в пам’яті.
Розташування фотопасток періодично змінюють. Про їх роботу попереджають інформаційні знаки. З їх допомогою лісівники контролюють найпроблемніші місця: де можливе викидання сміття, несанкціоноване вирубування деревини, недозволене полювання.