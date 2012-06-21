У місті зношена система водопостачання. Труби водогону виходять з ладу мало не щодня. Ремонтують їх дві бригади. Більше ремонтників на підприємстві немає.
«Вода у нас буває тільки іноді, ввечері або вранці. Немає можливості ані помитися, ані повноцінно приготувати їжу», — кажуть Ірина Яковченко та Тетяна Фабрична, місцеві мешканки.
Вони учасниці мітингу, на який під стіни Лисичанської міської ради зібралося майже шість десятків городян, що доведені до відчаю такою ситуацією з водопостачанням майже 100-тисячного міста. Про санітарно-гігієнічні потреби говорили й представники громадських організацій.
Та ось саме питання дотримання санітарно-гігієнічних норм дозволило міському голові вважати проведення акції неправомірною подією. Сергій Шилін заявив, що «у зв'язку з карантином, збирати людей на мітинги категорично заборонено». Тож очільник Лисичанська до городян так і не вийшов.
А вони зажадали його відставки і вирішили зібрати підписи під петицією про створення в Лисичанську військово-цивільної адміністрації.
Та, навіть якщо локальні проблеми з поривами і необхідністю ремонтів зношеного водо-каналізаційного господарства вдасться вирішити найближчим часом, Лисичанськ, після закінчення карантину, чекають нові проблеми з подачею води. Справа в тому, що в цілому місцевий водоканал заборгував енергетикам майже 170 мільйонів гривень. А планів щодо того, як підприємству виходити з кризи, досі немає.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»