Скарб бронзової доби, археологи виявили в місці з видом на Темзу у східному Лондоні. Його вперше покажуть в Музеї лондонських доків. Скарб містить 453 різні бронзові предмети, він датується між 900 і 800 роком до н.е. Здебільшого це бронзові сокири, наконечники списів, інструменти і фрагменти лез від мечів, кинджалів і ножів. Є дві дуже рідкісні і незвичайні речі: терьєві кільця з кінського джгута. Це третій за величиною скарб бронзового століття, будь-коли знайдений у Великобританії, і найбільший у Лондоні.
Скарб був виявлений під час археологічного огляду ділянки, наміченого для видобутку гравію, в лондонському районі Гейверінг 21 вересня 2018 року. Відомо, що на цьому місці були виявлені елементи бронзового століття з використанням аерофотознімків, зроблених у 1960-х роках. Майже всі об'єкти пошкоджені. Тільки 77 з 453 цілі, більшість з них – сокири. Для вчених є загадкою те, чому ці бронзові предмети зібрали разом і поховали в одній ямі.
«У нас є досить багато зброї, чимало інструментів, якими обробляли деревину, стамески, долота тощо, а також багато предметів, які використовуються при металообробці – наприклад, злитки, які розплавляли, щоб мати змогу відливати бронзові інструменти та зброю», – розповів Кейт Сумалл, куратор виставки. Цікаво, що деякі предмети, зокрема деревообробні сокири, більш типові для інших країн Європи.
На думку вченого існує безліч пояснень появі цього скарбу, починаючи з того, що його використовували в якості жертви богам, і закінчуючи купою сміття з бронзи, яку викинули, коли залізо ставало кращим металом. Інше припущення полягає в тому, що це міг бути прилавок мандрівного металіста, який подорожував з селища в селище.
Скарб експонуватиметься на спеціальній виставці в Музеї лондонських доків з 3 квітня по 25 жовтня 2020 року. Після цього він переїде в музей Хейверінга.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»