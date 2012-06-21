Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Початок літа у Львові вирішили розпочати з «Майстерні міста». Такий проект тут організовують уже сьомий рік поспіль. Цьогорічного червня він триватиме десять днів і запропонує аж 80 заходів, поінформували в прес-службі міської ради.
Для нинішньої «Майстерні міста» прикметний формат дискусій і обговорень. Мовитимуть про збереження історичної спадщини, розглядатимуть питання підвищення мобільності львів’ян згідно із засадами інтегрованої концепції розвитку міста.
Сталою для «Майстерень міста» можна назвати тему збереження культурної спадщини. У червні управління охорони історичного середовища міськради запросить мешканців і гостей міста Лева взяти участь у «Годині реставратора», де ділитимуться досвідом відновлення вітражів, обговорять проблематику гідроізоляції на об’єктах культурної спадщини. Також будуть цікаві розповіді про дослідження настінної поліхромії, історичних нашарувань та ревіталізацію промислових об’єктів.