Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Сімейний день надзвичайних ситуацій організували у Львові. Діти та дорослі могли більше дізнатися про професію рятувальника, поповнити власні знання, як поводитися та діяти в разі надзвичайної події.
Програма заходу, за інформацією прес-служби міської ради, передбачала організацію змагань серед пожежних «Найсильніший рятувальник Львівщини», виставку сучасної пожежно-рятувальної техніки та обладнання, конкурси й вікторини. Впродовж дня для дітей та дорослих працювали майданчики, де можна було ознайомитися з різними професіями працівників ДСНС, ліквідувати умовну пожежу та відчути себе в ролі справжнього вогнеборця. Ще багато чого цікаво й повчального змогли побачити й почути ті, хто вирішив долучитися до сімейного дня надзвичайних ситуацій. Сфотографуватися також була можливість, до того ж із самим Левом-рятувальником.