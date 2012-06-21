Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Учора до четвертих роковин загибелі Героя України, всесвітньовідомого оперного співака Василя Сліпака у Львові відбувся пам’ятний захід. Тут відкрили стінопис «Наш Сліпак — вічний міф».
Соліст Паризької опери, волонтер, майданівець Василь Сліпак на сході обороняв українську землю під псевдо «Міф». Це прикладом твердості та гідності назвав на відкритті муралу Андрій Садовий, міський голова Львова. А ще підкреслить, що дворик зі стінописом буде охайним і ця площа, яка має ім'я Сліпака, буде окрасою міста. Слово тримав і рідний брат Героя України — Орест. Він гадає, що Василь оцінив би такий захід і тішиться цьому.
На муралі Василь Сліпак постає як Герой, український воїн та як славетний митець. Чисте блакитне небо прорізають червоні заграви війни, боротьби за територіальну цілісність і суверенітет України. Автори стінопису вивели також слова «Розплинуся і вічно житиму» з Василевим підписом.
Завершив пам’ятний захід до сумних роковин загибелі Василя Сліпака виступ Львівської державної академічної чоловічої хорової капели «Дударик». І неспроста. Бо ж свого часу Василь виступав у складі цього відомого колективу.