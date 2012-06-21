Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Львові відкрили Центр з надання послуг у сфері Державної реєстрації актів цивільного стану європейського зразка «OpenSpace». Вперше такий відкритий офіс почав працювати наприкінці минулого року в Києві, а нещодавно – в Одесі. Про це розповів на урочистостях міністр юстиції України Павло Петренко. І додав, що має амбітну мету, щоб такі OpenSpace з’явилися у всій країні. Тож небавом подібні центри повинні запрацювати ще у Вінниці, Ужгороді, Херсоні, Сумах, Чернігові.
У цьому центрі зібрали найпопулярніші послуги, які надають відділення реєстрації актів цивільного стану на Львівщині. За спрощеною процедурою тут реєструватимуть шлюб і малюків, подаватимуть документи на одруження, зміну імені та прізвища, повторну видачу документів. Буде й доступ до оплати послуг. Усього OpenSpace охоплюватиме дванадцять найнеобхідніших сервісів. Більшість послуг надаватимуть упродовж кількох хвилин.