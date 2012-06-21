Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Львові діє Комплексна муніципальна програма, яка спрямована на розв’язання проблеми поводження з відходами електронного та електричного обладнання. Мешканці міста мають можливість безкоштовно здати відпрацьовані люмінесцентні лампи та батарейки на утилізацію.
В обласному центрі є майже 210 пунктів збору батарейок, які організували, серед іншого, в школах, комунальних підприємствах, супермаркетах, на ринках та в інших закладах. Задля цього навіть обладнали й спеціальні автомобілі – екобуси. Ці транспортні засоби щоп’ятниці та щосуботи виїжджають збирати відпрацьовані лампи та батарейки, мають зупинки у всіх районах Львова, а також у місті Винники, селищах Брюховичі та Рудно, що підпорядковані Львівській міській раді. Графік стоянок екобуса на кожен місяць можна знайти й, зокрема, на сайті міськради. Тим часом, за даними відділу екології та природних ресурсів департаменту містобудування міськради, з 2015 до 2018 року переробили понад 10 тонн батарейок, а також 478 термометрів.