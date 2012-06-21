Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Школа права Українського католицького університету (УКУ) налагодила співпрацю з британською освітньою фундацією Juris Angliae Scientia, що базується на юридичному факультеті Кембриджського університету. У рамках цих контактів у виші створюють Центр британського права. Він стане першим в Україні та двадцятим у світі. Адже за чверть століття своєї діяльності фундація у співдружності з місцевими партнерськими університетами заснувала 19 подібних центрів у Польщі, Чехії, Словаччині, Болгарії та Угорщині.
Основною метою першого в Україні такого центру, як інформує сайт школи права УКУ, є організація та проведення сертифікатної програми з англійського права та правничих навичок. У рамках програми слухачі матимуть можливість отримати знання з основ і практики застосування англійського права та «м'яких навичок», які необхідні сучасним юристам-практикам. Передбачається, що навчання відбуватиметься в Києві та у Львові восени 2018 – навесні 2019 року. Експертами ж стануть провідні британські правники, які працюють як в академічній сфері, так і в юридичній практиці.
Школа права Українського католицького університету та освітня фундація Juris Angliae Scientia вже підписали меморандум про співпрацю. Набір же на сертифікатну програму оголосять найближчим часом.