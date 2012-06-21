Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Львів – місто туристичне. І спекотної пори подорожувальникам та й, зрештою, тутешнім людям ковток свіжої та прохолодної води – особливо потрібен. Нарешті, це збагнула міська влада. Комунальне підприємство «Львівводоканал» узялося встановлювати конструкцію питного водограю на центральній площі Ринок. Роботу мали б завершити до 4 серпня.
Загалом же планують відкрити п’ять таких фонтанів у місцях, де збираються завжди чи не найбільше і гостей, і мешканців міста Лева. Крім площ Ринок і Митна, питні водограї змонтують ще неподалік оперного театру, пам’ятника Тарасові Шевченку та Порохової вежі.
Примітно, що чотири водограї будуть дворівневі, а це означає, що вони стануть у добрій нагоді також як маломобільним людям, так і дітям. Подбають і про трирівневий фонтан, де буде чаша з водою для котиків і собак.
За інформацією пресслужби міської ради, питні водограї коштували Львову майже 590 тисяч гривень. Виготовлені вони з нержавіючої сталі. Воду до них подаватимуть здебільшого з підземних джерел свердловин, що неподалік міста Стрий. Важливо й те (особливо – в теперішніх карантинних умовах), що завдяки стійкому потокові води її можна буде напитися без контакту з краном.