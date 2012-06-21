Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Дикий випадок навіть для нинішніх важких прифронтових буднів мешканців Донеччини стався у Маріуполі. Надвечір на дитячому майданчику на вулиці Пилипа Орлика малі мешканці міста гралися в АТО, ООС чи просто у війну: гібридну чи справжню. Коротше, діти захоплено обстрілювали один одного із водяних пістолетів та автоматів. У якийсь момент їх настрій передався чоловіку середнього віку, який раптом вихопив пістолет справжній і намагався приєднатися до досі невинної забави. Коли він спрямував зброю на дітей, присутній тут 30-річний мешканець міста спробував вихопити пістолет.
На жаль, «ковбой» виявився спритнішим і встиг зробити два прицільні постріли. Налякані діти, кинувши свою «зброю», порозбігалися і ніхто з них не потерпів. А ось чоловік, який намагався їх захистити, госпіталізований до міської лікарні №4 з двома пораненнями у живіт і пах. Правоохоронці вже затримали озброєного лиходія, який влаштував стрілянину на дитячому майданчику, триває розслідування.