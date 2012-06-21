Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Правоохоронці Донеччини затримали іноземця, який вербував у Маріуполі і відправляв за кордон молодих жінок для надання сексуальних послуг. У спільній операції для припинення цієї аморальної незаконної діяльності гостя взяли участь співробітники управління по боротьбі із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, детективи слідчого управління, прикордонники та бійці роти спеціального призначення ГУ НП України в Донецькій області.
За даними слідства, затриманий громадянин Туреччини певний час займався тим, що розшукував у Маріуполі молодих жінок і, обіцяючи їм високі заробітки та інші переваги «роботи», відправляв до Швейцарії для сексуальної експлуатації. Власне і затримали турка на виїзді з приморського міста, коли він супроводжував двох потенційних трудівниць цього сумнівного «сервісу», яких вдалося умовити на виїзд за кордон.
Операція відбувалася під процесуальним керівництвом обласної прокуратури і нині організатору міжнародного каналу торгівлі людьми вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2. ст.149 КК України (торгівля людьми). Відповідальність за скоєне – позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.
Спеціальні заходи стосовно протиправної діяльності турка місцеві правоохоронці провели в рамках всеукраїнської операції «Мігрант», під час якої на території Донеччини також виявили більше 30 нелегальних мігрантів, а чотирьом іноземцям – не дуже бажаним гостям повідомлено про підозру у скоєнні низки злочинів: йдеться про крадіжки та незаконний обіг наркотиків. Ще на 85 порушників міграційного законодавства накладено штрафні санкції. За рішенням суду з України вже видворили чотирьох нелегалів, серед яких громадяни Азербайджану, Узбекистану та Росії.